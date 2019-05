Napoli, dal Portogallo: nuovo esterno per Ancelotti

NAPOLI ACUNA / In attesa di definire il futuro di Lorenzo Insigne e gli altri componenti del reparto offensivo, il Napoli non resta a guardare e sonda il calciomercato alla ricerca di possibili rinforzi. E dal Portogallo arriva un nuovo nome per gli azzurri che secondo quanto riferisce il quotidiano 'O Jogo' si sarebbe inserita nella corsa a Marcos Javier Acuña.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Argentino, classe '91, è un esterno mancino a tutta fascia dello di proprietà delloaccostato nelle ultime settimane soprattutto alche per convincere i lusitani pensato di proporre quell'Agustinche proprio il Napoli ora sta trattando. La trattativa per Acuña, in ogni caso, si profila tutt'altro che semplice visto che nel contratto in vigore fino al 2023 è presente una clausola da 60 milioni di euro.