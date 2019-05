JUVENTUS FRATELLO DYBALA / Proprio nelle ore dell'annuncio da parte di Antoine Griezmann che lascerà l'Atletico Madrid, dall'Argentina rimbalzano forti e chiare le clamorose dichiarazioni di Gustavo Dybala, fratello dello juventino Paulo Dybala indicato come principale candidato alla sostituzione del francese a Madrid. Intervenuto durante il programma 'Futbolemico' in onda sulla radio argentina 'Radio Impacto Córdoba', infatti, Gustavo è uscito allo scoperto rivelando i malumori della 'Joya' e non solo: "Sono molte le possibilità che Paulo lasci Torino, ha bisogno di cambiare. Era molto a suo agio in Italia, ma ora non lo è più.

Così come molti altri giocatori della Juventus - assicura Gustavo che sentenzia -. Non è l'unico che se ne andrà".

Tornando a Dybala, però, il motivo del passo indietro è presto detto: "Con Cristiano Ronaldo non ci sono problemi fuori dal campo, ma in campo sì: non si può competere contro di lui e Paulo è giovane...". Parole che a Madrid, sponda Atletico, avranno ascoltato con grande interesse. Simeone vede Dybala come un degno successore di Griezmann, ma ora lo valuta meno dei 100 milioni di euro che la Juventus si aspettava di incassare.

