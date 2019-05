Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO LAZIO TARE INZAGHI / Il ds, nel postpartita di, si unisce al presidente biancocelestee conferma il tecnicoai microfoni di Rai Sport: "Simone Inzaghi resta alla Lazio, è fuori discussione. Per il rinnovo del contratto parleremo nei prossimi giorni, il suo lavoro è sotto gli occhi di tutti. E' un laziale di cuore. Ora a caldo non è il momento di parlare, ma quando ci siamo confrontati in privato gli abbiamo confermato la nostra fiducia".