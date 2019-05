LAZIO LOTITO INZAGHI/ Intervenuto ai microfoni di 'Rai 1' dopo la vittoria della Coppa Italia ai danni dell'Atalanta, Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato della sfida e del futuro della società: "Si è un trofeo meritato perchè conferma che questa squadra aveva le potenzialità per ottenere il massimo. Abbiamo battuto l'Atalanta meritatamente, potevamo raggiungere la Champions anche noi. Questo risultato consente alla Lazio di costruire un progetto di stampo internazionale.

Ora manca una presenza stabile anche nell'olimpo del calcio internazionale. Io ho sempre investito, basta vedere i bilanci. Se uno è bravo a spendere senza sperperare, sono leggende metropolitane". Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!

Sul futuro di Inzaghi: "Non è mai stato in discussione. E' un grande allenatore, per me è un figlio adottivo, ha le qualità per assurgere a quei ruoli di livello internazionale, con lui ho un ottimo rapporto. E' un allenatore in grado di coinvolgere la squadra e quei momenti di defiance dipendono da tante cose".

