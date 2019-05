ATALANTA LAZIO CALCIOMERCATO SIMONE INZAGHI / La Lazio alza la Coppa Italia al cielo di Roma, gara equilibrata con l'Atalanta decisa nel finale. Il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi festeggia la vittoria nel postpartita ai microfoni di 'Rai Sport'.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

"Bellissima serata davanti a un pubblico meraviglioso - ha dichiarato - Grande gara sia da parte nostra che dell'Atalanta, cui vanno i complimenti. Stavolta siamo stati bravi a girare gli episodi dalla nostra parte. Avevo detto ai ragazzi che è più importante a volte chi entra a gara in corso, così è stato per. Volevamo questa vittoria e questa coppa, ora ce la godiamo". No comment dell'allenatore alle domande sul suo futuro in chiave mercato.