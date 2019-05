ATALANTA LAZIO MIHAJLOVIC/ Anche Sinisa Mihajlovic, attuale allenatore del Bologna ed ex giocatore della Lazio, è stato al centro di qualche momento di tensione nel prepartita di Atalanta-Lazio, già non particolarmente tranquillo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Stando infatti ad un video riportato dai 'RaiNews', si può notare come il tecnico serbo abbia perso decisamente le staffe nei confronti di qualche tifoso, probabilmente reo di averlo apostrofato con parole non proprio lusinghiere. Mihajlovic è stato poi allontanato dal cordone di Polizia che l'ha esortato a lasciar stare. Per le ultime notizie sulla Coppa Italia---> clicca qui!