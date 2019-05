COPPA ITALIA ATALANTA LAZIO - E' trionfo Lazio: la squadra di Simone Inzaghi batte 1-0 l'Atalanta con una rete di Milinkovic Savic e alza al cielo la coppa Italia. Un successo maturato nei minuti finali di una gara molto combattuta e anche a tratti nervosa: primo tempo carico di tensione per l'alta posta in palio. Acerbi prova a sbloccare l'equilibrio ma è l'Atalanta ad andare più vicino al gol con un'azione prolungata: de Roon prende il palo (tocco di mano di Bastos non sanzionato), Zapata nella stessa azione sfiora la rete.

All'intervallo si va sullo 0-0 e l'equilibrio non è rotto neanche nella ripresa: le due squadre sembrano bloccate dalla paura di perdere e quando ci provano sono anche sfortunate comeche prende la palla alta della traversa. A otto minuti dal termine però ecco l'episodio che sblocca il match: angolo di, Milinkovic salta più in alto di tutti ed è vantaggio Lazio. Nel finale assalto infruttuoso della Dea e i biancocelesti raddoppiano con un contropiede perfetto di Correa. Delusione Atalanta, la Lazio alza la sua settimana coppa Italia.

ATALANTA-LAZIO 0-2: 82' Milinkovic-Savic (L), 90' Correa (L)

