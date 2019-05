Psg, rinnovo Buffon: l'annuncio del portiere

CALCIOMERCATO PSG BUFFON / Gianluigi Buffon ospite a 'Sky' del programma 'E poi c'è Cattelan'.

Il 'Corriere dello Sport' ha diffuso delle anticipazioni delle dichiarazioni del portiere delin trasmissione, che andrà in onda domani sera. Sul suo futuro, l'ex estremo difensore della Juventus ha dichiarato: "Il Psg mi ha proposto il rinnovo, mi fa molto piacere. Ci incontreremo a giorni per capire se è giusto andare avanti in questo progetto. A Parigi mi trovo bene, era un'esperienza che a 40 anni dovevo fare".