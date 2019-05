ATALANTA LAZIO BASTOS/ E' raro vedere un cambio per scelta tecnica durante il primo tempo, in particolare durante una finale per un torneo. Questo è quanto accaduto in occasione della sfida fra Atalanta e Lazio valevole per l'ultimo atto della Coppa Italia.

Al 35',, difensore centrale angolano dei biancocelesti, è stato sostituito da. A motivare la scelta, probabilmente l'ammonizione rimediata nei primi minuti di gioco e l'episodio di un presunto fallo di mano in area. Per le ultime notizie sulla Coppa Italia---> clicca qui!