ROMA ADDIO DE ROSSI / L'addio alla Roma di Daniele De Rossiha lasciato il segno come dimostrano le proteste di questo pomeriggio a Trigoria. A scagliarsi contro la società giallorossa anche il giornalista Marino Bartoletti che su Facebook ha attaccato duramente la scelta del club capitolino: "Ho aspettato invano una parola di chiarimento (non dico di ravvedimento) da parte della Roma a proposito del brutale licenziamento di Daniele De Rossi via tweet.

Non è arrivata! La Roma ha tolto così allail "premio cafonaggine" solidamente detenuto dai tempi del licenziamento di(che se vogliamo, al di là del suo meraviglioso attaccamento, era ancora meno bandiera rispetto a Daniele, non essendo nato a Torino e non essendo nato calcisticamente in bianconero). Un conto è la "ragione", un conto è la brutalità della sua applicazione! Persino - anzi soprattutto - nello sport. Chi ha licenziato De Rossi? Un malinformato magnate Italo-americano? Un eminenza grigia, ma veramente grigia? Un presunto nuovo allenatore? Un medico sociale? Una segretaria sbadata? Un Milite Ignoto idiota e ingrato? Uso raramente la parola "vergogna"! Stavolta lo faccio senza pudori!"