Atalanta-Lazio, Tare: "Vincere per dare un senso alla stagione"

ATALANTA LAZIO TARE / Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato nel pre-partita della finale di Coppa Italia contro l'Atalanta ai microfoni di 'Rai Sport': "Più che grande emozione, deve essere una festa dello sport.

Ci sono in finale due squadre che hanno meritato di essere qui. Dal canto nostro proveremo a vincere per dare un senso alla stagione. Il mister ha fatto un ampio turnover a Cagliari, alcuni big avevano bisogno di recuperare dagli acciacchi per arrivare carichi a questa partita. Segreto della Lazio? Nelle partite secche abbiamo dimostrato di essere bravi, dobbiamo essere più costanti in campionato".