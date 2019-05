LAZIO ADEKANYE LIVERPOOL / "Quattro anni fa sono arrivato da ragazzino, ora lascio Liverpool da uomo". Comincia così la lettera scritta su twitter da Bobby Adekanye.

L'ala olandese di origini nigeriane ha salutato ufficialmente il club inglese attraverso una lettera pubblicata sui social: a giugno si libererà a costo zero e sarà dunque pronto ad accasarsi alla. "Non so ancora in che modo o quando, ma sono certo che le nostre strade si incroceranno ancora. Nnon è facile trovare le parole giuste. Continuerò ad essere d'aiuto alla squadra sino al termine della stagione" ha dichiarato il giocatore, che, come riporta 'Sky Sport', sarà questa sera allo stadio per la finale di Coppa Italia Atalanta-Lazio