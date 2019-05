FOTO ATALANTA LAZIO TIFOSI / Cresce l'attesa a Roma per la finale di Coppa Italia Atalanta-Lazio.

Intanto, come riferisce l'inviato di Calciomercato.it , i tifosi nerazzurri sono arrivati numerosi in città e, scortati dalle forze dell'odine, si stanno dirigendo verso lo stadio Olimpico. Al momento la situazione è molto tranquilla e in casa bergamasca c'è grande entusiasmo per lo storico traguardo raggiunto.

Mirko Calemme

