CALCIOMERCATO ATLETICO MADRID GRIEZMANN CEREZO / Nella serata di ieri è arrivato l'annuncio clamoroso di Antoine Griezmann che ha ufficializzato l'addio all'Atletico Madrid.

Il presidente del club spagnolo,all’indomani della decisione del francese, è tornato sull’argomento ai microfoni di 'Fox Sports': “Non me lo aspettavo, devo dire che mi ha deluso, perché sono sicuro che all’Atletico avrebbe avuto un futuro molto brillante fra titoli vinti e grandi campionati. Ogni persona ragiona a suo modo e lui ha pensato di andare altrove. Rispettiamo la sua decisione, - ha detto il patron dell'- la vita è così e non ci si può far nulla su certe cose. Gli auguriamo buona fortuna. Dove andrà? Non ne ho idea, farà comunque bene ovunque”.