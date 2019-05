MILAN MONTOLIVO / Potrebbe dire addio al calcio giocato Riccardo Montolivo. Lo sottolinea 'Tuttosport', che spiega come il centrocampista del Milan stia valutando attentamente questa ipotesi. Montolivo, in scadenza di contratto con i rossoneri, sarà libero di accasarsi dove vorrà.

Il giocatore spera in una proposta dalla Serie A, oppure da Cina o Stati Uniti. Se però non dovessero arrivare offerte interessanti, il 34enne potrebbe decidere di appendere gli scarpini al chiodo. Per tutte le news di mercato CLICCA QUI