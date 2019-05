INTER NAINGGOLAN ROMA / Il centrocampista dell'Inter, Radja Nainggolan, ha rilasciato un'intervista al quotidiano belga 'Het Nieuwsblad', tirando le somme sulla sua annata: "Speravo di portare un contributo maggiore alla squadra, ma il gruppo ha fatto bene quest'anno e siamo vicini a raggiungere l'obiettivo di conquistare un posto in Champions League.

Quest'anno siamo usciti troppo presto, pero' eravamo nel nostro gruppo c'erano Barcellona e Tottenham, due squadre che sono arrivate in semifinale".

Nainggolan ha quindi proseguito sulle differenze tra l'Inter e la Roma: "A Milano e' tutto molto diverso da Roma; qui posso camminare tranquillamente per strada, a Roma era assolutamente impossibile perche' i fan impazziscono quando vedono un giocatore in citta'. Tra le due squadre, invece, non c'e' molta differenza; entrambe stanno cercando di ridurre il loro gap dalla Juventus con un gioco bello, di tipo offensivo. La stessa cosa sta provando a fare il Milan".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui