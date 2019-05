CALCIOMERCATO SASSUOLO LIROLA / Intervenuto quest'oggi in conferenza stampa, Pol Lirola, terzino destro del Sassuolo, ha parlato del proprio futuro: "E' il mio terzo anno in Serie A e credo sia il migliore, devo ringraziare anche il gioco del mister, sono migliorato anche in fase difensiva, sono contento.

Il mio futuro? Ho un contratto, ma nel mondo del calcio non si può mai sapere. Ora testa alle ultime partite e poi spero di essere convocato per l'Under 21. O arriva un grande club o resto qui: non lo so ancora". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI