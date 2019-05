ROMA PORTO MAREGA / Ci sarebbe anche Moussa Marega tra i nomi in lizza per l'attacco della Roma. Il centravanti maliano del Porto sarebbe infatti finito nella lista degli obiettivi della dirigenza giallorossa. Lo riporta l'emittente francese 'Rmc Sport', che sottolinea come il giocatore di passaporto francese piaccia molto al club capitolino.

La Roma potrebbe infatti privarsi di Edin Dzeko e Marega sarebbe uno dei profili per sostituire il bosniaco. La valutazione del club portoghese però è piuttosto alta. Il Porto vorrebbe infatti che venisse pagata l'intera clausola rescissoria dell'attaccante, dal valore di 40 milioni di euro. Una cifra decisamente alta per le casse giallorosse e molto più fattibile per gli standard inglesi. Come riferito da 'A Bola', sul giocatore sarebbe forte il pressing del West Ham, che sta pensando all'acquisto di un centravanti da regalare a Mauricio Pellegrini. Oltre a Marega i nomi in lizza sono Maxi Gomez del Celta Vigo e Mitrovic del Fulham.

