CALCIOMERCATO TORINO BELOTTI CAIRO / Nessuna intenzione di privarsi di Belotti.

L'attaccante italiano, tornano ad alti livelli, sta trascinando ilin Europa e il suo presidente, Urbano, è più che soddisfatto di non averlo ceduto: "Non ho mai avuto tentazioni di cederlo, perché se le avessi avuto avrei accettato valori minori della clausola - si legge su 'SportMediaset' - Mi ero impegnato rispetto alla piazza di non cederlo. Lo scorso anno ha avuto una stagione difficile per i tanti infortuni, mentre ora è tornato quello che fece 26 gol e fece benissimo".