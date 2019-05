Roma e Milan, svolta Sarri: scelto l'erede

ROMA MILAN CHELSEA SARRI / Il futuro al Chelsea di Maurizio Sarri è tornato clamorosamente in bilico. La finale di Europa League e la qualificazione alla prossima Champions non sembrano bastare per ottenere la conferma da parte di Abramovich. Il numero uno del club inglese starebbe, infatti, pensando di puntare su una nuova guida. Buone notizie dunque per Milan, Roma e Juventus (se si dovesse dire basta all'avventura di Allegri), che starebbero pensando di riportare in Italia l'ex Napoli.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Nel frattempo ci sarebbe il nome del dopo-Sarri: stando a quanto riportato da 'Sportmediaset' è intenzionato a puntare su Frank da tempo il 'prescelto' dei tifosi del Chelsea - che si sta mettendo in mostra in Championship con il Derby County. Il profilo dell'ex centrocampista non è certo nuovo: già nei mesi scorsi si era fatto il suo nome per la sostituzione dell'italiano.