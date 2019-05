ROMA ADDIO DE ROSSI CONTESTAZIONE TIFOSI / AGGIORNAMENTO 16:12 - De rossi uscito a parlare con i tifosi, ci sono anche Ranieri e Massara.

I tre sono rientrati dopo una decina di minuti.

A Trigoria un centinaio di tifosi della Roma sta in questo momento contestando la scelta della società di salutare il suo capitano De Rossi non rinnovandogli il contratto in scadenza a giugno. Esposti anche tre striscioni con su scritto: 'As Azienda, adesso chiarimo 'sta faccenda'; "Le leggende non si toccano'; 'Fatelo firmà'. Il primo fa riferimento al CEO Fienga, il quale nella conferenza stampa di ieri ha ripetuto più volte l'espressione azienda.

