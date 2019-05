Inter e Juventus, colpo Sanchez: incontro con l'agente

INTER E JUVENTUS COLPO SANCHEZ MANCHESTER UNITED / L'Inter sogna il colpo Alexis Sanchez. L'attaccante cileno è in uscita dal ManchesterUnited e i nerazzurri starebbero pensando di riportarlo in Serie A. Servono però le giuste condizioni: il calciatore guadagna davvero troppo ai 'Red Devils' e per tornare in Italia si 'accontenterebbe' di 12 milioni di euro netti a stagione.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . L'Inter ha già incontrato l'agente, Fernando Felicevich, ma non sono stati gli unici: come riporta 'Sky Sport' - anche lalo ha fatto con. I nerazzurri dovranno dunque guardarsi dai bianconeri ma al momento tutto sembra essere in stand-by per le alte richieste: solo se Sanchez dovesse abbassare le pretese la trattativa potrebbe entrare nel vivo.