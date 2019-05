CALCIOMERCATO NAPOLI CHELSEA PSG / Futuro lontano dal Psg per Edison Cavani. L'avventura dell'attaccante uruguaiano nel Capoluogo francese sembra davvero agli sgoccioli e non è un caso che il suo nome sia tornato prepotentemente in orbita Napoli, desideroso da tempo di riportarlo a casa a cifre ovviamente sostenibili per il club.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . La conferma dell'imminente addio al Psg arriva anche dall'Inghilterra. David Ornstein della BBC non ha dubbi: "Cavani ha avuto dei problemi con Neymar e il club è pronto a scaricarlo" ma la notizia è un'altra: "Il nome di Cavani - come riporta 'The Sun' - sarebbe anche sul tavolo delse dovesse venir meno il divieto di calciomercato"