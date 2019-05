CALCIOMERCATO MILAN GARCIA RAVANELLI MARSIGLIA / Fabrizio Ravanelli potrebbe aver fornito un assist importante al Milan per accogliere Rudi Garcia in panchina.

L'ex attccante della Juventus, ora allenatore avrebbe lanciato un messaggio al Marsiglia, candidandosi per un'eventuale ruolo in società, che potrebbe anche essere sulla panchina: "Mi piacerebbe tornare per aiutare il. Quando torno qui - ha dichiarato a 'La Provence' - è sempre un tuffo al cuore. Masiglia è la mia casa. Mi piacerebbe tornare a lavorare qui per dare il mio contributo. Conosco bene la piazza. Se il presidente vuole contattarmi per un ruolo, sono a disposizione".

Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI!

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui