CALCIOMERCATO MILAN ANDRE SILVA SIVIGLIA CAPARROS / André Silva sta facendo parlare di sé a Siviglia, club da cui sono partite le accuse di Caparros sulle presunte falsità relative ai suoi problemi fisici, vista la disponibilità data alla propria Naziolale. A rispondere al tecnico degli spagnoli ci ha pensato lo stesso centravanti ai microfoni di 'Abola.pt': "Non cammino per simulare un infortunio. Ho la coscienza pulita. La situazione non è stata forse gestita nel migliore dei modi: avrei dovuto fermarmi a dicembre ma il Siviglia ha avuto bisogno di me. Volevo anche giocare.

Questo infortunio può permettermi di scendere in campo, anche se con dolori e limiti. Per recuperare però devo fermarmi. Appena trattato, il dolore è diminuito, salvo poi aggravarsi di nuovo".

Il centravanti, in prestito dal Milan, ha poi continuato: "Chi mi conosce sa che voglio sempre essere una risorsa: nutro affetto verso i tifosi del Siviglia. Nessuno può accusarmi di una mancanza di professionalità. Nazionale? Se il CT mi selezionerà e i medici vedranno che sto bene...". Infine una battuta sul futuro: "Non mi pento di essere arrivato qui. Mi piace la città e il club. Mi sento bene qui: sono queste nuove esperienze che mi stanno facendo crescere. Posso dire che sono un giocatore del Milan".

