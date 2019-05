CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI KLOPP / Il futuro di Massimiliano Allegri alla Juventus è uno degli argomenti più chiacchierati di questo periodo. L'allenatore livornese infatti non è sicuro di sedersi sull'attuale panchina anche il prossimo anno. Su questo argomento si è espresso anche il giornalista Bruno Longhi a 'Top Calcio 24': "Un indirizzo vedrebbe Allegri pronto a rimanere fermo un anno.

Non è però da escludere nulla perché se la Juve non trovasse alternative allora potrebbe chiedere al tecnico di continuare. In caso di addio dalla Juve, Allegri rimarrà fermo. Poi c'è una cosa che mi è stata comunicata ma che può essere vera fino a un certo punto: prima di Liverpool-Barcellona, i bianconeri avevano dei punti di vantaggio perma il risultato della gara ha frenato il tutto. Sono tantissime le voci che raccolgo e ho riportato anche questa".

Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI!

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui