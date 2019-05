CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER SEMEDO BARCELLONA / Juventus e Inter si daranno da fare in estate per piazzare qualche colpo importante in entrata. Un reparto in cui le due compagini potrebbero voler investire è sicuramente la difesa. A tal proposito un nome che potrebbe scaldarsi durante l'estate potrebbe essere quello di Nelson Semedo.

Secondo 'Marca.com', il terzino destro delstarebbe riflettendo sul suo futuro poiché poco soddisfatto del minutaggio finora collezionato. Qualora decidesse di rilanciarsi altrove, l'ex Benfica potrebbe divenire una buona occasione per bianconeri e nerazzurri.

