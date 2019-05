Juventus e Napoli, tutto fatto per James Rodriguez

JUVENTUS JAMES RODRIGUEZ NAPOLI ATLETICO / L'Atletico Madrid passa alla cassa ed è pronto a rivoluzionare il calciomercato estivo, che potete seguire CLICCANDO QUI, con i soldi di Antoine Griezmann, Hernandez e altre cessioni minori.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Per sostituire l'attaccante francese, circolano già da diverso tempo i nomi di Edinson, Pauloe Mauro, ma l'attaccante non sarà l'unica priorità dei 'Colchoneros'. Secondo Eduardo Inda, giornalista de 'El Chiringuito Tv', infatti, visti i buoni rapporti con ildopo la gestione dell'affare Hernandez, il club spagnolo avrebbe messo a punto una strategia per acquistare James. Il club tedesco riscatterebbe il colombiano per 42 milioni dal Real Madrid, per poi rivenderlo all'Atletico a 60 milioni.