DIRETTA PARMA FIORENTINA - Il Parma riceve la Fiorentina in quello che va considerato uno scontro diretto in chiave salvezza nella penultima giornata del campionato di Serie A. Per evitare la retrocessione con un turno di anticipo senza dipendere dal risultato dell'Empoli, i ducali di D'Aversa devono centrare una vittoria. Ai viola di Montella, invece, basterebbe anche un pareggio.

FORMAZIONI UFFICIALI

PARMA (4-3-3): Sepe; Gazzola, Iacoponi, Bastoni, Gagliolo; Kucka, Stulac, Barillà; Sprocati, Ceravolo, Gervinho. All. D'Aversa

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Ceccherini, Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone, Mirallas. All. Montella

Classifica Serie A: Juventus 89; Napoli 76; Inter 66; Atalanta 65; Roma* 63; Milan 62; Torino 60; Lazio 58; Sampdoria 50*; Sassuolo 43*; Spal* 42; Cagliari* 41; Bologna, Udinese* e Fiorentina 40; Parma 38; Genoa* 37; Empoli 35; Frosinone 24; Chievo 16*

*Una partita in più

