DIRETTA EMPOLI TORINO - L'Empoli e il Torino si sfidano in una delle sfide più delicate della trentasettesima giornata del campionato di Serie A. Conta solo vincere: i toscani di Andreazzoli hanno bisogno dei tre punti per alimentare le speranze di centrare la salvezza, mentre i granata di Mazzarri sono ancora in corsa per la qualificazione alla prossima Europa League.

Calciomercato.it vi offre il match del 'Castellani' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Maietta, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Acquah, Bennacer, Traore, Pajac; Caputo, Farias.. All. Andreazzoli

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Moretti; De Silvestri, Meitè, Rincon, Aina; Baselli, Berenguer; Belotti. All. Mazzarri

Classifica Serie A: Juventus 89; Napoli 76; Inter 66; Atalanta 65; Roma* 63; Milan 62; Torino 60; Lazio 58; Sampdoria 50*; Sassuolo 43*; Spal* 42; Cagliari* 41; Bologna, Udinese* e Fiorentina 40; Parma 38; Genoa* 37; Empoli 35; Frosinone 24; Chievo 16*

*Una partita in più

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui