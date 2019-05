ROMA RANIERI CELTIC / Claudio Ranieri lo ha detto chiaramente a margine di Roma-Juventus: a fine stagione lascerà la panchina giallorossa per continuare ad allenare un'altra squadra. Come a De Rossi, anche a Sir Claudio il management capitolino aveva offerto l'opportunità di entrare a far parte nello staff dirigenziale, ma la voglia di vivere nuove sfide sulla panchina ha avuto la meglio.

Il suo pedigree internazionale, d'altronde, gli consente avere diversi estimatori in Europa e tra questi, secondo quanto riporta 'calciomercatoweb.it', ci sarebbe anche il. Il club scozzese deve decidere se offrire un rinnovo a, arrivato come traghettatore dopo l'addio di Brendane in caso di mancato prolungamento oltre al sognosul taccuino della dirigenza scozzese ci sono anche l'attuale tecnico romanista, Bilic e Blanc.