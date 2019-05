DIRETTA SASSUOLO ROMA - La Roma fa visita al Sassuolo nel terzo ed ultimo anticipo della 37esima giornata del campionato di Serie A. I giallorossi di Ranieri non hanno alternative alla vittoria per cercare di tenere vive le speranze di raggiungere il quarto posto che vale la qualificazione in Champions League. I neroverdi di De Zerbi, invece, vogliono centrare un successo di prestigio per vendicare il ko dell'andata.

Calciomercato.it vi offre il match del 'Mapei Stadium' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

SASSUOLO (4-3-1-2): Consigli; Lirola, Demiral, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Magnanelli, Duncan; Djuricic, Berardi, Boga All. De Zerbi

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Cengiz Under, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko

Classifica Serie A: Juventus 89; Napoli 76; Inter 66; Atalanta 65; Milan e Roma 62; Torino 60; Lazio 58; Sampdoria 49; Sassuolo e Spal* 42; Cagliari* 41; Bologna, Udinese* e Fiorentina 40; Parma 38; Genoa* 37; Empoli 35; Frosinone 24; Chievo 15

*Una partita in più

