JUVENTUS MARCHISIO ALLEGRI POGBA / Claudio Marchisio a 360 gradi sul mercato della Juventus. L'ex centrocampista bianconero si sofferma in primis sul nodo panchina: "Chi mi piacerebbe? Uno che credo non si possa avere, Jurgen Klopp. Mi piace da morire il suo gioco e mi piace il suo modo di interpretare il calcio, farebbe molto bene al calcio italiano. Ma se rimanesse Allegri non ci vedrei niente di male, perché è un allenatore che vince sempre e mica è poco - le parole a 'Tuttosport' dell'attuale giocatore dello Zenit - Conte all'Inter, una sorpresa? No, è un professionista. Potrebbe avere un forte impatto perché quando c’è da ristrutturare si trova sempre bene.

Le bandiere sono sempre più rare".

Marchisio parla poi di Pogba, Dybala ed Icardi: "Il ritorno di Paul sarebbe magnifico, anche perché la Juventus avrebbe bisogno di un centrocampista che dia più spinta alla fase offensiva. E poi, sinceramente, non ho capito la sua scelta di andare a Manchester dov'era già stato: capisco i soldi, ma se pensava a un'evoluzione della sua carriera, allora avrei scelto la Spagna. Stravedo per Dybala. E spero davvero che non venga ceduto: sarebbe un errore perché talento come ne ha lui ce l'hanno davvero in pochi. Icardi è uno alla Trezeguet, senso del gol fuori dal normale, ma proprio come David dipende molto dalla squadra. Lui e Dybala formerebbero una coppia strepitosa. Anche anagraficamente parlando".

