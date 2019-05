CONTE ROMA SUPER CHAMPIONS / Grande appassionato di sport, tifoso della Roma, il premier Giuseppe Conte è stato intervistato da 'La Gazzetta dello Sport' per toccare diversi temi caldi del momento e soffermarsi anche sulla sua passione giallorossa, nata dopo il trasferimento nella Capitale per gli studi. "L'addio di De Rossi? Un grande calciatore che ha segnato la storia della Roma degli anni Duemila: forte fisicamente, indomito, di grande intelligenza tattica. Da tifoso lo ringrazio - esordisce Conte che poi aggiunge -.

Chi mi piacerebbe avere alla Roma? Stravedevo perquando era al Leicester. Ora mi piace, ma di esterni di attacco ne abbiamo parecchi...".

Infine un parere sulla Super Champions tanto discussa: "Ho forti perplessità sull'idea di introdurre una Super Champions che finisca per proporsi come circuito aristocratico, riservato ai 'soliti noti', club individuati per storia e blasone. Un sistema del genere finirebbe per penalizzare il merito sportivo, che invece va sempre premiato. Se avessimo avuto già le nuove regole, l'Ajax, che quest'anno ha forse espresso il miglior calcio, avrebbe preso parte alla Champions?".

