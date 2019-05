Milan, via al modello Arsenal: sprint Tonali?

MILAN TONALI / Niente più spese folli, via i contratti pesanti in scadenza (da Zapata a Bertolacci passando per Abate e Montolivo), aumento dei ricavi, nuovi sponsor e plusvalenze. Questo il piano del nuovo Milan dell'Ad Ivan Gazidis che dopo i mesi di ambientamento è pronto a tracciare una linea e disegnare il futuro rossonero ispirandosi al 'modello Arsenal'.

Per questo, scrive il 'Corriere dello Sport', gli investimenti in sede di mercato saranno mirati all'inserimento in rosa di talenti emergenti pronti ad esplodere da valorizzare e poi rivendere per innescare un circolo virtuoso nel rispetto del Fair Play Finanziario. In questo senso, uno dei nomi più caldi e seguiti con maggiore interesse dalla dirigenza milanista è quello di Sandro, baby gioiello del Brescia neopromosso in Serie A. Ma la rete di scout è intensamente al lavoro anche all'estero.