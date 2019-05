INTER ICARDI CONTE THOMAS / Nonostante le ultime parole di Wanda Nara sulla volontà di restare all'Inter, Mauro Icardi non farebbe parte dei programmi del club nerazzurro per la prossima stagione con il probabile arrivo in panchina di Antonio Conte. Come scrive 'Tuttosport' il futuro tecnico avrebbe caldeggiato la cessione dell'attaccante - sempre nei radar della Juventus - ritenuto un elemento troppo ingombrante per iniziare il nuovo ciclo a Milano.

Marotta ed Ausilio per preservare il valore del cartellino dell'ex capitano punterebbero ad uno scambio con Dybala con la Juventus, anche se il ds bianconero Paratici preferirebbe piazzare la 'Joya' all'estero in caso di cessione, non agevolando così l'Inter con l'intenzione eventualmente di presentare un'offerta al ribasso per Icardi. Per il numero 9 ci sarebbe anche l'ipotesi Atletico Madrid dopo l'addio di Griezmann: gli spagnoli potrebbero eventualmente inserire Thomas Partey come parziale contropartita in un'ipotetica trattativa con il sodalizio nerazzurro.

