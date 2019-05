Roma, l'addio di De Rossi nel 'piano-Gasperini'

ROMA DE ROSSI GASPERINI / Non si placa la rabbia dei tifosi della Roma che dopo 18 anni vedono partire un'altra bandiera come Daniele De Rossi.

La decisione della società di non rinnovare il contratto del capitano ha infiammato la polemica ma rientra, scrive il 'Corriere dello Sport', in un ampio piano di rinnovamento totale attraverso il quale la dirigenza punta ad aprire un nuovo corso affidando la ricostruzione al tecnico Gian Piero. A Roma per la finale di Coppa Italia contro la Lazio, il tecnico dell'Atalanta ha dribblato le voci sul futuro ma per il quotidiano romano resta il nome più caldo e sta valutando l'offerta sul tavolo. Tant'è che, si legge, proprio il suo possibile arrivo potrebbe aver accelerato la partenza di De Rossi per motivi tecnici ed anagrafici, mentre con Conte in panchina sarebbe potuto partire l'iter per il rinnovo.