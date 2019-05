JUVENTUS PJANIC / In attesa di definire il futuro in panchina di Massimiliano Allegri, la Juventus continua a pianificare il mercato per la prossima finestra estiva. Big in entrata ma anche in uscita alla Continassa con Dybala, Cancelo, Douglas Costa e Miralem Pjanic gli indiziati principali a cambiare maglia al termine della stagione.

Clicca Qui per gli ultimi aggiornamenti di calciomercato!

Da valutare soprattutto la posizione del bosniaco, che per un'offerta irrinunciabile potrebbe anche essere sacrificato da Paratici e Nedved. Al centrocampista ex Roma non mancano le corteggiatrici con Real Madrid, PSG e Manchester City che potrebbero farsi sotto per il suo cartellino. Non è da escludere però - scrive 'Tuttosport' - una possibile permanenza di Pjanic sotto la Mole in mancanza di proposte economiche che soddisfino la Juve, con una sua cessione che con il passare del tempo potrebbe diventare meno scontata rispetto ai rumors attuali.

