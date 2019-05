Inter, contatti per Nacho: sfida al Napoli

INTER NACHO NAPOLI / Sono settimane di grande fermento in casa Real Madrid dove si prepara un mercato aggressivo per tornare subito in vetta all'Europa e alla Liga. Il primo innesto è stato il difensore Eder Militao che ha portato rivedere nuovamente le gerarchie del reparto arretrato dove Varane deve sciogliere i dubbi sul suo futuro e Vallejo va verso la cessione. In bilico, invece, resta lo spagnolo Nacho che con l'arrivo del brasiliano dal Porto, più quello possibile di un altro forte centrale nel caso in cui dovesse partire Varane, rischia di scivolare ai margini del progetto di Zinedine Zidane.

E visto il contratto in scadenza nel 2020 si converte facilmente in una potenziale grande occasione da cogliere al volo, con diversi club di Serie A che si stanno muovendo da tempo sulle sue tracce.

Lo riferisce il quotidiano spagnolo 'As', vicino alle vicende di casa Real, il quale spiega che dopo il ritorno di fiamma da parte della Roma, registrato a febbraio ma raffreddatosi dopo l'addio di Monchi, l'Inter avrebbe chiesto informazioni avviando i primi contatti con l'entourage del giocatore per capire se ci fossero margini di trattativa. Dopo l'innesto di Godin, dunque, la dirigenza interista vorrebbe un altro rinforzo e Nacho piace molto per la sua polivalenza che lo rende utilizzabile sulla fascia e al centro, elemento ideale per completare il pacchetto dei difensori e colmare diverse lacune. Attenzione però anche al Napoli che starebbe tenendo d'occhio la pista, soprattutto se il Real dovesse partire concretamente all'assalto di Koulibaly.

