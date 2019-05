JUVENTUS MEUNIER CANCELO / Il destino alla Juventus di Joao Cancelo potrebbe essere legato anche alla permanenza o meno di Massimiliano Allegri in panchina. Il laterale portoghese non ha convinto nella seconda parte di stagione e una sua cessione dopo un solo anno a Torino non sarebbe da scartare, soprattuto se arrivasse un'offerta intorno ai 60 milioni di euro.

L'ex Inter e Valencia potrebbe fruttare una plusvalenza alla dirigenza della Continassa, con il Manchester City in prima linea e pronto a farsi sotto per il suo cartellino. Con la possibile conferma di Allegri aumenterebbero le possibilità di un addio di Cancelo, con la Juve che sarebbe valutando diverse alternative sulla corsia destra. Oltre a Piccini e Darmian - scrive 'Tuttosport' - nella lista del Ds Paratici ci sarebbe anche Thomas Meunier, che potrebbe lasciare il PSG viste le difficoltà per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2020. Il terzino belga nei mesi scorsi era stato accostato anche a Napoli e Roma.

