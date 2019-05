JUVENTUS INTER CHIESA / L'assalto dell'Inter al dominio nazionale della Juventus inizia dal calciomercato. L'Ad Beppe Marotta ha scelto Federico Chiesa come primo, grande obiettivo della prossima estate per alzare l'asticella dopo l'arrivo (ormai sempre più probabile) di Antonio Conte in panchina ed è pronto a tutto pur di strapparlo alla Juventus che fin dal debutto in Serie A lo tiene d'occhio ed affila le armi per un duello a suon di milioni e progetti per convincere il trascinatore della Fiorentina.

Dalla parte juventina il Ds Fabioha tutti gli argomenti per poter arrivare a dama, dall'altra l'Ad interista Beppevuole dare un segnale importante ai rivali e garantirebbe al giocatore la titolarità indiscussa che a Torino sarebbe difficile da ottenere. Clicca Qui per gli ultimi aggiornamenti di calciomercato!

Ma prima di tutto va convinta la stessa Fiorentina, che visto il caos del momento ha rinviato ogni discorso su Chiesa al termine della stagione e non si smuove in ogni caso dalla valutazione da 70/80 milioni di euro. L'Inter, scrive il 'Corriere dello Sport', è pronta a mettere sul piatto 40/45 milioni di euro cash, cercando di limare la parte restante tramite l'inserimento di contropartite tecniche. In primis il francese Yann Karamoh, di rientro dal prestito al Bordeaux e molto gradito ai viola, ma attenzione anche a Vanheusden, Emmers e Pompetti.

