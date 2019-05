JUVENTUS ALLEGRI AGNELLI - Scatta l'ora della verità in casa Juventus. Oggi, a meno di sorprese, dovrebbe svolgersi il tanto atteso vertice tra Massimiliano Allegri e Andrea Agnelli dove probabilmente si metterà la parole fine alla telenovela sulla panchina dei campioni d'Italia. Stando a 'La Gazzetta dello Sport' il presidente bianconero sarebbe propenso a continuare il rapporto con il tecnico, anche per la mancanza concreta di alternative alla guida tecnica. Clicca Qui per gli ultimi aggiornamenti di calciomercato!

Ma la partita resterebbe aperta e non sono esclusi colpi di scena.

Le intenzioni di Agnelli dovranno necessariamente collimare con le idee di Allegri non solo sul rinnovo contrattuale (in scadenza nel 2020) ma anche sui programmi per la prossima stagione e gli obiettivi sul mercato. Da non sottovalutare - scrive 'Repubblica' - il corteggiamento del, che avrebbe intensificato il pressing sul mister livornese. In caso di divorzio tra le parti l'alternativa più calda adesso sarebbe Didiercome si legge sul 'Corriere dello Sport', con la Juve che poi eventualmente dovrà però trovare il modo di liberare l'ex centrocampista dalla Federazione francese. Difficile Pochettino anche se resta una pista da monitorare , mentresembra destinato a rimanere un sogno almeno per questa estate.