Chelsea, rottura Sarri! Due piste (più una) in Serie A

CHELSEA SARRI ROMA MILAN / Il terzo posto appena dietro gli alieni City e Liverpool, il ritorno in Champions League, la finale di Europa League e quella (persa) di Coppa di Lega non basteranno a Maurizio Sarri per restare sulla panchina del Chelsea. La sentenza è stata emessa, lo scrive 'La Gazzetta dello Sport' secondo cui i 'Blues' sono pronti ad esonerare il tecnico toscano al termine della sua prima stagione a Londra nonostante i risultati ed un contratto in vigore fino al 2021.

Lui vorrebbe restare, lo ha ribadito anche lo scorso weekend, ma tutto dipende dal board ed in particolare da Romanche si sta disimpegnando dal club e che con l'allenatore non vanta buoni rapporti. Clicca Qui per gli ultimi aggiornamenti di calciomercato!

A questo punto per Sarri potrebbero riaprirsi le porte del calcio italiano con alcuni club che stanno tenendo d'occhio la situazione. A partire dalla Roma, vista l'amicizia con Baldini, che però lavora forte anche su Gasperini. E poi il Milan: nel caso in cui dovesse concretizzarsi l'addio di Gattuso, sarebbe il profilo ideale per lanciare un nuovo corso. Nelle ultime settimane è circolata inoltre l'ipotesi Juventus, anche se al momento appare complicata non solo per la sempre più probabile conferma di Allegri.

