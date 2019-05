INTER SANCHEZ ULTIME / Occhio alla smobilitazione del Manchester United che pezzo dopo pezzo sta piazzando in uscita tanti tasselli pronti ad accendere il calciomercato. Dai tanti nomi giunti agli ultimi mesi di contratto a diversi big con ingaggi pesanti di cui la dirigenza dei 'Red Devils' vorrebbe disfarsi per avviare un piano di rinnovamento con diversi volti nuovi.

L'ha fiutato profumo d'occasione e oltre a monitorare il terzino Matteo, orientato a tornare in Italia, sta lavorando anche ad un grande colpo in attacco. Clicca Qui per gli ultimi aggiornamenti di calciomercato!

I principali quotidiani inglesi di oggi, infatti, aprono con la notizia dell'inserimento concreto dei nerazzurri su Alexis Sanchez dopo un incontro che sarebbe andato in scena con l'agente a Milano. L'attaccante cileno ha deluso a 'Old Trafford' e dopo la stagione conclusa con due soli gol all'attivo i vertici del club stanno facendo di tutto per cederlo e liberarsi di almeno una parte del esorbitante ingaggio che supera i 25 milioni all'anno. Cifre fuori dalla portata dell'Inter, che comunque sta studiando un piano per arrivare ad ottenere l'ex Barcellona ed Udinese in prestito per una stagione con lo United che, scrivono 'Daily Mirror' e 'Daily Star', potrebbe aprire al pagamento di metà dello stipendio del calciatore per favorire il suo passaggio in nerazzurro. Scenario simile a quello relativo a Romelu Lukaku, altro obiettivo interista che però i 'Red Devils' vorrebbero cedere a titolo definitivo, e Paul Pogba, nel mirino soprattutto di Real Madrid e Juventus.

