Juventus, Agnelli 'rivela' il futuro di Allegri ad un tifoso

JUVENTUS AGNELLI ALLEGRI / Sono giorni decisivi per il futuro di Massimiliano Allegri. Cresce, infatti, l'attesa per l'incontro chiarificatore tra l'allenatore della Juventus e il presidente Andrea Agnelli in programma questa settimana.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Nel frattempo, presente ad un evento benefico organizzato a Stresa , secondo quanto riportato da 'Sport Mediaset' il patron bianconero avrebbe 'confessato' ad un tifoso: "Allegri rimane, ma poi dipende da lui". Non resta dunque che attendere il faccia a faccia tra i due.