AJAX TEN HAG BAYERN MONACO / Erik ten Hag allontana le voci di mercato riguardanti un suo possibile addio all'Ajax.

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'ultimo match di Eredivisie contro il, l'allenatore olandese ha parlato così del suo futuro: "L'interesse di club comenon può che far piacere, ma io ho ancora un contratto qui e mi sto divertendo tanto. Non ho assolutamente pensato di lasciare l'Ajax. In questo momento sono concentrato sul futuro di questa squadra e non esiste alcun problema". Per le ultimissime di mercato CLICCA QUI

Come anticipato da Calciomercato.it, infatti, il Bayern Monaco ha messo nel mirino ten Hag, ma è ora avvertito: almeno per il momento il tecnico non ha alcuna intenzione di lasciare Amsterdam.

