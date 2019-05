CALCIOMERCATO NAPOLI BAYERN MONACO RAFINHA / "Ho molto rispetto per il mister Ancelotti che mi ha invitato ad andare al Napoli e mi ha chiamato più volte mentre ero in vacanza. Io non me la sentivo, questione di correttezza nei confronti del Bayern perché avevo appena rinnovato. Ma ad Ancelotti sono molto legato". Con queste parole, di recente Rafinha ha parlato dell'ipotesi Napoli per la sua carriera.

L'esterno brasiliano, che oggi ha annunciato il suo addio al Bayern Monaco , la prossima estate dovrà quindi valutare la sua migliore destinazione, con alcune opzioni già in ballo: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Il classe 1985, accostato anche al Flamengo, non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno. Così, non è da escludere che, nonostente l'età avanzata, il club azzurro possa fare un nuovo tentativo per aggiungere qualità ed esperienza 'gratis' al suo reparto arretrato, che potrebbe perdere pedine come Hysaj e Mario Rui. Ad avvalorare la suggestione è proprio l'amicizia tra Ancelotti e il calciatore.

