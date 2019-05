Atletico Madrid, clamoroso: Griezmann annuncia l'addio!

ATLETICO MADRID GRIEZMANN / Clamoroso colpo di scena in casa Atletico Madrid. Dopo cinque anni in maglia 'Colchoneros', Antoine Griezmann ha infatti annunciato l'addio in un breve video pubblicato sul profilo Twitter del club: "Dopo aver parlato con la società, voglio parlare anche con voi per annunciare la decisione di andarmene. Ho voglia di affrontare nuove sfide. Questo è il club che mi ha dato i primi trofei e ho ricevuto tantissimo affetto da parte vostra: sono stati cinque anni incredibili.

Grazie per tutto, vi porto nel mio cuore".

Il 28enne ha dunque deciso di lasciare l'Atletico nonostante il recente rinnovo fino al 2023 e sembra diretto verso il Barcellona: la società blaugrana sarebbe pronta a pagare la clausola da 200 milioni di euro presente nell'attuale contratto del giocatore, che dal primo luglio si ridurrà a 125. Già in corso, invece, le trattative per il nuovo contratto, che dovrebbe avere una durata quinquennale. Addio, quello del francese, che non è però del tutto inaspettato e anticipato nello scorso aprile dal direttore di AsTv Javier Matallanas ai microfoni di Calciomercato.it.

