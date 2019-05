BAYERN MONACO RAFINHA / "Gli otto anni vissuti qui sono stati i migliori, ma tutte le cose belle hanno un finale".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Non nascondendo la sua grande emozione in confrenza stampa, oggiha annunciato in lacrime il suo addio al. L'esterno difensivo brasiliano, in scadenza a fine giugno, ha quindi comunicato il mancato rinnovo e la conseguente separazione. Classe 1985, finora Rafinha ha raccolto 266 presenze con la maglia dei bavaresi.