ROMA AMBROSINI DE ROSSI / Daniele De Rossi lascerà la Roma a fine stagione. La notizia del giorno ha scosso i tifosi giallorossi, che vedranno lontano dai loro colori l'esperto centrocampista, ancora voglioso di giocare: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti. Massimo Ambrosini, ex collega e amico del calciatore, ha espresso la sua opinione su quanto accaduto: "Mi sono rivisto in tutto quello che è successo. Ho sentito quello che ha detto Daniele, le società hanno diritto di prendere decisioni, complicate in ogni caso. Tutti gli addii sono dolorosi e cambiano a seconda delle modalità. Rendersi conto che magari ci sarebbe potuta essere una modalità diversa è triste - le sue parole a 'Sky Sport' -.Per la società non è facile comunicare al ragazzo la propria scelta.

Ci poteva stare che lui continuasse anche perché quella era la sua volontà. Comprendo il rammarico di Daniele, se sei sincero la tua sincerità va apprezzata".

Ambrosini, che domenica scorsa ha incontrato De Rossi prima di Roma-Juventus, ha svelato alcuni retroscena sul colloquio avuto circa il suo futuro: "Lui aveva intuito qualcosa, è normale se arrivi alla fine del campionato e la società non si è espressa. Quello che mi ha detto è che ha volontà di continuare. Mi sento molto vicino a quello che succede a lui. Quando ti senti ancora un calciatore e ti comunicano questa cosa hai una mazzata grossa. La sua volontà è di continuare. Adesso cominceranno ad arrivare un po' di proposte. Futuro al Boca o al PSG? Se arriva una grande squadra europea uno ci pensa. Tra Argentina e America, bisogna vedere cosa c'è sul piatto. Daniele è una persona aperta".



Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui